Het wordt iets beter carnavalsweer, maar de zon zien we pas eind deze week

"Carnaval valt qua weer niet helemaal gunstig dit jaar", beaamt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Waar het vorige week nog een groot deel van de dagen zonnig was, moeten we het in deze feestperiode doen met vooral grijze dagen en een druppeltje regen. Er zit wel zonniger weer aan te komen, maar pas aan het eind van de week.

Deze maandag wordt het volgens de weerman van Weerplaza wel wat beter weer dan afgelopen weekend, dat grijs en nat verliep.

Stevige wind

"Er staat deze maandag wel een stevige wind", vertelde Wouter maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Maar het is wel zacht, 's middags komen we uit op 12 graden. Het is ook overwegend droog vandaag, met in de loop van de dag misschien even een glimp van de zon. Maar overwegend blijft het toch wel grijs."

Motregen verwacht hij niet. "Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Dat geldt ook voor dinsdag. Overwegend droog, met iets minder wind dan deze maandag. De temperatuur komt ook dan uit op een graad of 11, 12."

Temperatuur naar beneden

Woensdag wordt volgens Wouter een mindere dag. "Dan gaat het vooral in de middag en avond een tijdje regenen. Maar de temperatuur verandert heel weinig."

Vanaf donderdag is er veel meer ruimte voor de zon en in het weekend zal het overwegend droog zijn. "Dan gaat de temperatuur wel een aantal graden naar beneden. Overdag naar zo'n 6 of 7 graden en in de nachten kan het weleens een graadje vriezen."