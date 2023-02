Mini-ambulance helpt carnavalsvierders waar ziekenauto niet kan komen

Om tijdens de carnavalsdrukte toch snel bij mensen in nood te kunnen komen, werken de hulpdiensten in Den Bosch deze carnavalsperiode met een zogenoemde ambu-gator, een soort mini-ambulance. De ervaringen tot nu toe zijn positief, vertelt Wilco van Wijk van Just4Medical.

"De gator wordt behoorlijk veel ingezet in de stad", vertelde Wilco maandagochtend. "Je hebt daar te maken met een behoorlijke drukte. Het voordeel van dit wagentje is dat je hiermee overal langs kunt op plaatsen waar een ambulance wat minder gemakkelijk kan komen. Wanneer nodig kunnen we ook met licht- en geluidssignalen rijden, waardoor carnavalsvierders toch wel aan de kant gaan."

Massaal op een kluitje

Volgens hem maakt de ambu-gator behoorlijk veel verschil. "Op dit moment zetten we deze vooral in als iemand onwel wordt, waarbij het moeilijk is om lopend of in een rolstoel door de menigte te komen. We kunnen makkelijker hiermee mensen naar een hulppost brengen. Tot nu toe is het echt superfijn."

Toch zou je zeggen dat het ook voor zo'n klein wagentje nog best lastig kan zijn om ergens te komen als mensen massaal op een kluitje staan, zoals zondag het geval was in het Bossche centrum.

"Ja, maar wij zijn maar een klein wagentje. Wij kunnen makkelijk door kleine straatjes schieten, wat een ambulance niet kan. Via de looproutes in het centrum. Wij kunnen daar wat gemakkelijker langs, terwijl een auto zich vaker vastrijdt in zo'n grote menigte. We zien dat ambulances zoveel mogelijk aan de buitenkant worden geparkeerd. Dan worden slachtoffers door de ehbo'ers naar de rand gebracht."

Aan de kant

Grote vraag is wel of mensen wel meteen doorhebben dat ze ook voor dit wagentje aan de kant moeten gaan. Het is toch iets minder herkenbaar als hulpverleningsvoertuig dan zo'n grote ambulance.

Volgens Wilco is dit geen probleem. "Zeker in combinatie met de licht- en geluidssignalen. Mensen hebben dan toch wel wel door dat het serieus is. Dat ze dan aan de kant moeten. Dat is heel fijn om te merken."