Ernstige mishandeling in feestgedruis: man loopt botbreuken in gezicht op

Een man van vijftig is zaterdag in een horecazaak in Kaatsheuvel ernstig mishandeld. Het slachtoffer liep meerdere botbreuken op, in zijn gezicht. Voor de mishandeling zijn twee mannen van 20 en 35 uit Kaatsheuvel aangehouden.

Een en ander gebeurde in een horecazaak aan het Anton Pieckplein waar carnaval werd gevierd. In het feestgedruis ontstond een vechtpartij waarvoor de politie werd opgeroepen. Toen agenten bij de zaak stonden, kwam vrijwel direct een bebloede man in hun richting gelopen. Hij zou door andere bezoekers zijn geslagen. Het slachtoffer en een omstander wezen de agenten op de vermeende daders. Daarop werden de twee verdachten aangehouden. Gebroken neus

Het slachtoffer bleek in het ziekenhuis onder meer een gebroken neus en een breuk onder het oog te hebben opgelopen. De politie is op zoek naar getuigen van de vechtpartij. De twee verdachten zijn zondag na verhoor weer vrijgelaten. Wel blijven zij verdachten in de zaak, zo laat de politie weten.