Nergens groeit het aantal zonnepanelen zo sterk als in Brabant

Bijna een kwart (24,6 procent) van alle huizen in onze provincie heeft zonnepanelen. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2021. Nergens in Nederland groeide het aantal zonnepanelen zo hard als in Brabant. Dat concludeert vergelijkingswebsite Independer uit cijfers van het statistiekbureau CBS en Klimaatmonitor.

Op dit moment staan er in Brabant zo'n 286.700 huizen met zonnepanelen. Koplopers zijn: Eindhoven: 22.717 huizen met zonnepanelen Tilburg: 18.882 Den Bosch: 15.235 Someren heeft naar verhouding de meeste zonnepanelen. Daar heeft 36,3 procent van de huizen zonnepanelen. De Brabantse gemeenten met in verhouding de meeste huizen met zonnepanelen: Someren: 36,3 procent Maashorst: 35,8 procent Heeze-Leende: 35,3 procent Son en Breugel: 35 procent Best: 34,5 procent De inwoners van Boekel hebben tussen 2021 en 2022 het meest geïnvesteerd in zonne-energie. Daar steeg het aantal huizen met zonnepanelen met bijna de helft: van 1000 naar 1500 woningen. In het kaartje hieronder zijn per gemeente de toename en het aantal zonnepanelen te zien.