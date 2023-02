Vechtscheidingen voorkomen: 1 advocaat in plaats van 2 werkt

Een proef in Midden-Brabant om met een gezinsadvocaat vechtscheidingen te voorkomen, werkt goed. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Triqs. Bij de proef hebben de vader en moeder niet elk hun eigen advocaat, maar is er één gezinsadvocaat die vooral op het belang van de kinderen let en een advocaat/mediator en een gedragswetenschapper inzet. Ongeveer de helft van de conflicten wordt dankzij dit experiment opgelost. Opvallend detail: de vader moet vaker beginwensen inleveren dan de moeder.

De proef met een gezinsadvocaat loopt sinds 2021 in Midden-Brabant. Zo’n advocaat regelt de scheiding en let daarbij vooral op het belang van de kinderen. De proef kwam er omdat vechtscheidingen de samenleving ontzettend veel geld kosten. “Een uit huis geplaatst kind kost soms wel anderhalve ton. En dan is er ook nog de psychische schade”, legde initiatiefnemer Carla Goosen destijds uit. “Per jaar worden zo'n 7000 kinderen uit huis geplaatst, meestal heeft dat te maken met scheidingen.” Niet in alles hun zin

Bij een scheiding hebben normaal gesproken allebei de ouders een advocaat, die zoveel mogelijk voor hun cliënt uit het vuur proberen te slepen. Met een gezinsadvocaat werkt het anders. Die werkt vanuit het belang van de kinderen. Gezinsadvocaten lossen ruzies op of bereiken een compromis. Ze maken ook beide ouders duidelijk dat ze niet in alles hun zin kunnen krijgen. Het idee komt van de kinderen zelf, vertelt Goosen. Ze deed in 2016 voor de Kinderombudsman een onderzoek naar scheiden onder 306 kinderen. Uitkomst: geen van die kinderen wilde dat hun ouders elk een eigen advocaat hadden. Compromissen sluiten

Uit de proef blijkt dat niet alle problemen zomaar zijn opgelost. 1 op de 3 problemen werd de wereld uit geholpen en 1 op de 5 werd via afspraken geregeld. Samen is dat grofweg de helft. Veertig procent blijft bestaan, maar dat staat een regeling niet in de weg. Bij veruit de meeste conflictpunten lukte het, dankzij de gezinsadvocaat, een compromis te sluiten. Soms op het punt zelf, soms via uitruil met andere punten. Als de vader of moeder moest inleveren, kon de gezinsadvocaat dat dragelijk te maken door bijvoorbeeld het belang van het kind uit te leggen. Opvallend is wel dat de vader vaker dan de moeder moet inleveren op zijn aanvankelijke wensen, zoals een omgangsregeling of een woonplaats. Dit leidt bij vaders ook vaker tot klachten als angst en somberheid.