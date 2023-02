13-jarige Dylano jongste Koning Metworst ooit: 'Net de Olympische Spelen'

Hij is pas dertien jaar oud, maar nu al mag Dylano van Nunen zichzelf de Koning van de Metworst noemen. De jonge ruiter uit Boxmeer versloeg Rens Verberkt tijdens het traditionele paardenracespektakel Metworstrennen dat ieder jaar op carnavalsmaandag gehouden wordt. En daarmee is hij de jongste winnaar ooit.

Ook Dylano zelf kan het nog niet helemaal geloven. "Dit had niemand verwacht. Voor mij voelt het alsof ik de Olympische Spelen heb gewonnen, maar dan in mijn eigen dorp."

Dylano stond in de finale tegen Rens Verberkt (24) en Roy van Eck (27). Maar uiteindelijk had hij nog slechts een tegenstander, omdat Van Eck niet mocht starten. Zijn paard had een te hoge hartslag. Maar wat het geheim van de dertienjarige ruiter is? "Ik heb niet echt een geheim", zegt Dylano. Een goed paard, hard rijden en niet omkijken", lacht hij.



Het Metworstrennen is een eeuwenoude traditie In Boxmeer, die ieder jaar op carnavalsmaandag gehouden wordt. Daarbij moeten vrijgezelle jongens op een paard zo snel mogelijk een parcours van achthonderd meter afleggen. De winnaar van de laatste rit wordt tot 'Koning van de Metworst' gekroond.