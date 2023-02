Zo zorgt Kruikenstad voor een veilige carnaval: 'Eentje eruit, eentje erin'

In Tilburg houden ze de carnavalsmassa beheersbaar met korte lijnen en pleinen. Organisatie en locatie zitten per plek dicht op elkaar. Is het te druk, dan gaat bij een feestplein in de stad even het hek op de knip. Onder het motto 'eentje eruit, eentje erin', zodat het veilig en leuk blijft.

Frits van Otterdijk

Tilburg heeft in het stadscentrum zeven pleinen met veel horeca. Daar wordt het carnaval gevierd. "Elk plein is in feite een evenement op zichzelf", zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg. De gemeente zit bij ieder groot evenement vooraf aan tafel met de organisatie, hulpdiensten, horeca en beveiligingspartners. Ook met carnaval. "We zorgen altijd voor korte lijntjes. Met een carnavalsstichting of horecaondernemer die als 'pleinhoofd' toeziet op de mensenmassa. Wij kijken mee met beveiligingscamera's", vertelt de woordvoerder.

Een van de pleinhoofden is horecabaas Alex Boonmann. Hij houdt toezicht op het Piusplein. "De stad is ontploft. Mensen hebben er zin in. We worden overspoeld met carnavalsvierders", stelt hij tevreden vast. "Het lukt om die drukte in goede banen te leiden. Het vergt alleen meer organisatie." Voor de hele stad geldt tijdens carnaval een veiligheidsplan. Van de Heuvel tot Stationsstraat, van Paleisring tot Stadhuisstraat, alle plekken met veel horeca zijn daarbij betrokken. Boonmann: "We zijn als pleinhoofden de aanspreekpunten voor de gemeente. We hebben een eigen appgroep en houden elkaar zo op de hoogte. Is het te druk? Dan nemen we maatregelen."

Een korte opsomming van de mogelijkheden: Het plein deels of helemaal afsluiten.

Mensen even laten omlopen.

De muziek een tandje zachter zetten of helemaal uitschakelen. "Helemaal uitschakelen is gelukkig nog nooit nodig geweest omdat we met elkaar in verbinding staan en zien hoe de publiekstroom zich in de stad verdeelt. Met goede communicatie kun je de veiligheid garanderen", aldus Boonmann. De afgelopen dagen puilde Kruikenstad uit met zondag als hoogtepunt. Toen kwamen 150.000 mensen D'n Opstoet bekijken. "Dat ging prima, dus ik verwacht dat het maandagavond met Kruikenstad in Koor helemaal goed gaat komen", zegt het pleinhoofd.

De gemeentewoordvoerder ziet veel voordelen in het plein-carnaval: "Iedere feestlocatie kun je goed afschermen met met hekken en beveiligers. Bij extreme drukte geldt het motto: 'eentje eruit, eentje erin'. Praktisch en simpel. " Druk gaat het zeker worden met Kruikenstad in Koor. "We verwachten maandagavond behoorlijk wat drukte. Zeker 6000 tot 7000 man aan publiek", voorspelt Sander Bergink van de organisatie. "We staan in verbinding met de pleinmanager. De situatie op de Heuvel wordt voortdurend in de gaten gehouden met camera's. Er loopt extra beveiliging rond, ook om het plein zodat we de toestroom goed in de gaten kunnen houden."

