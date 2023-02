Bergse vrouwen eisen hun plaats op in de Vastenavend: 'Open de poorten'

De Boereploeg van de Bergse Stichting Vastenavend, is ruim 77 jaar een onbetwist mannenbolwerk. Maar maandag moesten ze eraan geloven: de ‘Bergse vrouwen voor Vastenavend’ eisten hun plaats op. Uit handen van burgemeestersvrouw Elma Petter kreeg Stichtingsvoorzitter Bas van Oevelen een manifest overhandigd: “Beste Boeren: open de poorten van uw vesting!"

Tijdens de Boeremaaltijd, de jaarlijkse bijeenkomst van Boereploeg en gemeenteraad, hadden de oud-burgemeesters zaterdag al een oproep gedaan voor toelating van vrouwen. Al in de loop van de maandag gonsde het van geruchten in de straten van het Krabbegat: er stond iets te gebeuren, die avond aan de Kaai. Meer dan honderd vrouwen zouden protesteren en eisen dat ook vrouwen lid kunnen worden van de Boerenploeg. En inderdaad: uren later stond een complete Boerinneploeg klaar om de delegatie van de Stichting te ontvangen.

Hooibalen, trekkers, omgekeerde Vastenavendvlaggen en een zingend protest onder begeleiding van enkele dweilbands. Alles in een gemoedelijke en vooral leutige sfeer. Het protest is een carnavaleske knipoog naar de mannenwereld, maar wél een met een serieuze ondertoon: het is tijd voor verandering. De Stichting Vastenavend heeft in de geschiedenis slechts éénmaal een vrouw toegelaten, voormalig burgemeester Ans van den Berg, en dat was alleen omdat het niet anders kon. Burgemeesters zijn nu eenmaal automatisch lid – zo bepalen de statuten.