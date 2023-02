Rode kruizen boven snelweg massaal genegeerd

Bestuurders hebben maandag massaal rode kruizen op matrixborden genegeerd op de A2 en A59 bij Den Bosch. De politie heeft 35 mensen op de bon geslingerd.

Op de knooppunten Empel en Hintham zijn maandag twee afzonderlijke ongelukken gebeurd. Op de matrixborden werden rode kruizen geplaatst, zodat de hulpverleners veilig hun werk konden doen. Tientallen bestuurders negeerden die borden en reden alsnog over de rijstroken.

Het is niet toegestaan om een rijstrook te gebruiken waar een rood kruis boven staat. Ook niet om via die rijstrook naar een daarnaast geleden rijstrook te rijden. In totaal kregen 35 bestuurders een boete. De officier van justitie bepaalt hoe hoog die boete is.