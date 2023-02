Tanden uit mond van vrouw geslagen tijdens carnaval in Prinsenbeek

Een 53-jarige vrouw uit Prinsenbeek is zondagavond zwaar mishandeld door een man. Dat gebeurde op de Paantjensstraat in haar woonplaats. De man sloeg met zijn vuist in het gezicht van de vrouw, waardoor meerdere tanden uit haar mond vielen. De politie hield kort daarna een 56-jarige man als verdachte aan.

De vrouw vertelde dat ze met haar partner, kinderen en hun aanhang de hele dag carnaval had gevierd in Prinsenbeek. Ze hadden hun auto geparkeerd op de Paantjensstraat. Ze liepen regelmatig terug naar die auto, om daar spullen uit te halen. Rond half elf 's avonds ontstond er een ruzie met een groepje dat de vrouw en haar gezin ergens van beschuldigde. Het is niet duidelijk waarvan. De ruzie liep uit op een vechtpartij, waarbij de vrouw hard in haar gezicht werd geslagen. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door de mishandeling mist ze haar voortanden. De vrouw heeft aangifte gedaan.