Alcoholvergiftiging en botbreuken: carnavalsdrukte op de spoedeisende hulp

Nu er weer volop gehost kan worden tijdens carnaval, draaien ook de medewerkers van de spoedeisende hulp overuren. Het is vooral klein leed dat voorbijkomt, zoals valpartijen doordat mensen te diep in het glaasje hebben gekeken, maar alcoholvergiftiging komt ook veel voor.

In het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch kwamen tot nu toe 57 carnavalsvierders binnen op de spoedeisende hulp. Dat waren er vorig jaar over de hele carnavalsperiode 50. De meeste ongelukken die voorbijkomen zijn wonden die gehecht moeten worden, kneuzingen en botbreuken door dronken valpartijen. “De zaterdagavond was het drukst”, vertelt woordvoerder Saskia Byvanck. “Toen waren er ook een paar mensen die heel veel hadden gedronken. Er waren ook vijf mensen die alcohol in combinatie met drugs hadden gebruikt, maar zij hoefden niet opgenomen te worden.”

“Op het drukste moment zaten er zestig mensen in de wachtkamer.”

Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg was het maandag opvallend druk. Waar daar op een normale dag 100 tot 120 patiënten op de spoedeisende hulp belanden, waren dat er maandag 140. “Op het drukste moment zaten er zestig mensen in de wachtkamer”, vertelt Wim Pleunis. “Flink aanpoten dus en dat betekende voor sommige collega’s dat ze langere diensten moesten draaien.”

"We hadden extra personeel ingezet."

Op de spoedhulp bij het Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom kwamen de afgelopen dagen dertig carnavalsvierders binnen. Dat aantal is volgens woordvoerder Willem van Bodegom vergelijkbaar met de andere carnavalsjaren voor coronatijd. In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn geen cijfers bijgehouden, maar volgens woordvoerder Mark van Hassel was het afgelopen weekend wel druk. “We hadden extra personeel ingezet en dat was echt nodig."