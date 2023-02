Eend gaat op in het vuur: 'Een moment met een lach en een traan'

Nog een paar uurkes te gaan en dan loopt om 11.11 uur carnaval ten einde. In Boxtel, tijdelijk omgedoopt tot Indegat, steken ze op de laatste feestdag altijd een eend in de fik. Geen echte, maar een geknutselde variant. Het vreugdevuur sluit op symbolische wijze het jeugdcarnaval af. Duizend mensen kwamen naar de verbranding kijken. Het was een moment met een lach en een traan. “Het is heel jammer, maar het mooie is: volgend jaar kunnen ze een nieuwe bouwen.”

Met de verbranding van de eend zit het officiële gedeelte van het jeugdcarnaval in Boxtel erop. Het was de 55e keer dat een eend geheel volgens traditie in vuur en vlam werd gezet door de jeugdprins en -prinses. Vanwege het 55-jarig jubileum was de eend dit jaar extra feestelijk. De gevederde vogel was gemaakt van fluorescerend materiaal, waardoor hij bij zijn entree op het plein meteen de aandacht trok van de honderden kinderen. Een van de jonge toeschouwers, vol verwachting hangend aan een dranghek: “Het is het leukste feest van het jaar.” Met een minpuntje. Want hij baalt dat die mooie gele eend nu in vlammen opgaat. "Ja, echt zonde. Het was een heel mooie eend'. Maar het mooie is, volgend jaar kunnen ze gewoon een nieuwe bouwen”, klinkt het opgetogen.

"Het is heel triest, dit moment."