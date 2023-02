Dode gevonden in Goirle: 'Slachtoffer lag achter afrastering van bedrijf'

Op het terrein van een bedrijf aan het Oude Beekse Pad in Goirle is dinsdagnacht een dode gevonden. Dat meldt de politie.

"Het lichaam lag achter de afrastering van het bedrijf", laat een 112-correspondent weten. "Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog proberen te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten."

De politie heeft van de vindplaats een plaats delict gemaakt en doet uitgebreid onderzoek.

Auto met honden

Om halftwee 's nachts kreeg de politie melding van meerdere auto's op de Lage Wal. Daar werd een auto met vijf honden in beslag genomen. Daarbij werd geen bestuurder gevonden.

De dode werd wat later in hetzelfde gebied gevonden. "We onderzoeken dan ook of er een verband is", laat de politie weten.