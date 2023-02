Post uit het paleis voor luisteraars Wakker!, onze Koen is 'megatrots'

Presentator Koen Wijn van het programma Wakker! op Omroep Brabant radio had woensdagochtend een wel heel bijzondere boodschap voor zijn luisteraars. Hij deelde 'hoge post' gericht aan hen: een brief die hij namens prinses Beatrix ontving vanuit paleis Noordeinde in Den Haag. "Zeer geachte luisteraars van het radioprogramma Wakker!", begon hij.

"Namens Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden wil ik u graag hartelijk bedanken voor de Wakker!-sokken die zij ter gelegenheid van haar 85ste verjaardag van u mocht ontvangen. De prinses heeft uw felicitatie zeer gewaardeerd."

Bijzondere betekenis

Het getal 85 heeft voor Koen een bijzondere betekenis. 1985 is namelijk zijn geboortejaar. Hij riep zijn luisteraars in januari daarom op een felicitatie voor de 85e verjaardag van prinses Beatrix in te sturen. Een oproep die massaal werd opgepikt. Veel luisteraars stuurden berichtjes in voor de jarige prinses.

En dus ging er voor haar verjaardag op 31 januari een dikke envelop op de post vanuit de Omroep Brabant-studio in Son naar het paleis van de voormalig koningin. Naast de gelukwensen van de luisteraars stuurde Koen ook een paar Wakker-sokken mee. "Voor de koude momenten", schreef hij erbij.

Sokken die ze heeft ontvangen, zo blijkt uit het antwoord vanuit paleis Noordeinde. Een antwoord dat kwam toen Koen vakantie had, maar natuurlijk was het aan hem om de bijzondere brief te openen. Woensdagochtend was het zover.

'Dromen'

'Megatrots' is Koen op zijn luisteraars en de 'hoge post' die zij ontvingen. Hij bedankte hen dan ook van harte.

De brief zet de presentator ook aan tot 'dromen', zo bekende hij. Want zou de prinses op een koude avond nu echt met de Wakker!-sokken aan voor de televisie zitten? Een vraag die in de brief uit het paleis niet wordt beantwoord, maar natuurlijk Koen: dromen mag!

Luister hier naar Koen die in zijn programma Wakker! de brief uit het paleis deelt met zijn luisteraars: