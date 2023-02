Motorrijden is hot en dat merken de motorwinkels ook

Motorrijden was nog nooit zo populair als nu. En dat merken ook motorwinkels in Brabant. De zaken gaan goed en die trend werd ingezet toen de coronacrisis uitbrak.

Klinkende cijfers dus, maar het verbaast motorwinkels in Brabant niet. “Door de coronacrisis is de verkoop van motoren gestegen en dat zet nu door. Dat merken we wel”, zegt een verkoper van Van Oss Motoren in Oss. Hij ziet ook nieuwe klanten in de winkel. “Eerst waren het mensen van boven de 50 jaar. Maar nu zien we steeds meer 18-jarigen in de winkel.”

Volgende maand wordt de 800.000ste motor geregistreerd in Nederland. Volgens branchevereniging BOVAG is dat het hoogste aantal ooit. Voor het eerst zijn er meer dan anderhalf miljoen motorrijbewijsbezitters en de verkoop van motoren ligt op het hoogste niveau in vijftien jaar.

Ook bij Van Gerven Motoren in Bergeijk gaan de zaken goed, mede dankzij de coronacrisis. “Een van onze klanten had flink gespaard voor een wereldreis en hij had drie maanden verlof. Toen hij een week weg was, moest hij terug omdat reizen niet meer mogelijk was. Toen heeft hij hier een motor gekocht”, vertelt eigenaar Luc van Gerven.

Hij vertelt dat behalve de coronacrisis ook de aanwezigheid van ASML een positieve uitwerking heeft op zijn winkel. “Er wonen veel expats in de buurt en die komen hier een motor kopen.” Volgens Van Gerven is het in de winterperiode ook drukker geweest dan normaal. “Vooral in onderhoud, mensen willen toch in het voorjaar weer naar buiten.”

Dat laatste merken ze ook bij Speedservice Motorshop in Bergen op Zoom en Ad van Gils Motors in Breda. “Het is eigenlijk seizoensgebonden werk, maar wij hebben het al het hele jaar druk. Maar dat is ook een kwestie van goed plannen”, aldus Ad van Gils.