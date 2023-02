Ruud van Nistelrooij gelooft in een wonder om door te kunnen in Europa

PSV wacht een monsterklus, donderdagavond in Eindhoven. De ploeg moet de 3-0 nederlaag van vorige week in Sevilla wegpoetsen, om door te kunnen naar de volgende ronde in Europa. Trainer Ruud van Nistelrooij houdt daarbij rekening met meerdere scenario’s, zo zei hij op de persconerentie. Maar hij houdt vooral hoop: op een wonder van Eindhoven.

Het dit seizoen allesbehalve stabiel bij PSV. Dat weet Ruud van Nistelrooij natuurlijk als geen ander. Zijn ploeg speelde 45 minuten uitstekend in het zuiden van Spanje maar daarna stortte het in. Wanneer hem gevraagd wordt of hij als speler ook eens in zo’n onstabiele ploeg heeft gespeeld reageert de Brabander gevat. “In mijn eerste jaar haalden we met FC Den Bosch twaalf punten. Dat was niet bepaald stabiel. Maar uiteindelijk eindigde ik bij Real Madrid. Ik hoop dat deze ploeg zich ook op zo'n manier door ontwikkelt.” De trainer zegt dat het past bij een jonge selectie om wat instabiel te zijn, zeker als er ook nog twee sterspelers zijn verkocht.

"Argentinië-Nederland is wel een mooi voorbeeld om inspiratie uit te putten."

Toch moet PSV donderdag erg hoog pieken om op wonderbaarlijke wijze door te gaan naar de volgende ronde. Daarvoor heeft de oud-spits meerdere scenario’s in zijn hoofd. En hij put bijvoorbeeld inspiratie uit het afgelopen WK. “Argentinië-Nederland is wel een mooi voorbeeld. Daar gebeurde in het laatste halfuur enorm veel door een alles of niets tactiek van Oranje. Dat is één van de mogelijkheden die we hebben, maar dan moet je wel in die positie komen.”

"We gaan volle bak naar voren."