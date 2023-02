Drukke carnaval voor NS, schoonmakers halen 15 zakken afval uit 1 trein

Een boom in de wc in een trein in Eindhoven (foto: NS). Het station van Tilburg (foto: NS/Arno Leblanc). Oeteldonk Centraol (foto: NS/Kjell Postema). Volgende Vorige 1/3 Een boom in de wc in een trein in Eindhoven (foto: NS).

De NS heeft een drukke carnaval achter de rug. Op de stations Den Bosch, Tilburg, Eindhoven Centraal en Breda kwamen in het carnavalsweekend meer reizigers aan dan in 2020, toen de coronacrisis op uitbreken stond.

Vooral op het station van Den Bosch was het druk. Woordvoerder Arno Leblanc van de NS laat weten dat er op zaterdag in Den Bosch ruim 40.000 mensen aankwamen en vertrokken. Hij weet niet of dit ook allemaal carnavalsvierders waren. Dat wordt niet geregistreerd. Ook op Eindhoven Centraal waren zaterdag ruim 40.000 mensen. Breda telde diezelfde dag zo’n 30.000 mensen en Tilburg 20.000. De drukte op de stations was ook te merken in de AH to go op de stations van Den Bosch, Breda en Tilburg. Daar werden op carnavalszondag 2000 frikandelbroodjes verkocht. Normaal zijn dat er zo’n 400.

Drukte op het station van Den Bosch (foto: NS/Kjell Postema).

In de treinen was het vanzelfsprekend ook druk en dat zorgde voor veel afval. Opvallend was een complete boom die in de wc-ruimte van een trein in Eindhoven werd gevonden. Schoonmaker Saïd Mussati zegt daarover in een persverklaring: “Die moesten we er met meerdere mensen uit tillen. Het zal vast grappig zijn geweest toen die daar neer werd gezet, maar het zorgt wel voor veel extra werk.” NS-woordvoerder Leblanc daarover: “Wij zijn er natuurlijk ook niet blij mee. Het is natuurlijk vandalisme.” Dringende schoonmaak

De schoonmakers haalden zondag uit een dubbeldekker vijftien zakken met afval. Volgens Navzad Mohammed van schoonmaakbedrijf Vebego zijn dat er normaal gesproken twee of drie. Hij spreekt ook van een druk carnavalsweekend. “We hebben in het weekend veel meldingen voor dringende schoonmaak gekregen. Dan gaat het om zware vervuiling, zoals braaksel, drank- en voedselresten.” Mohammed verwacht dat eind van de week alle treinen weer schoon zijn.