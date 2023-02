Geramd huis in Maarheeze is gestut, bewoners kunnen voorlopig niet terug

Het huis aan de Stationsstraat in Maarheeze waar woensdag een vrachtwagen binnenreed is woensdagavond gestut. Een bouwbedrijf heeft in de woonkamer stutpalen onder de verdieping gezet. Daarna is de vrachtwagen uit de woning gesleept.

Op beelden is te zien dat een stuk of tien stutpalen de verdieping ondersteunen. Voor het enorme gat in de zijgevel is een hek met zwart zeil geplaatst. De vrachtwagen heeft een gat van zeker vijf meter hoog en enkele meters breed gemaakt in de zijgevel. Ook de muur van de bovenverdieping ligt eruit. De bewoners, een man en vrouw en twee jonge kinderen, hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Hoe lang ze niet meer naar huis kunnen, is niet bekend. De twee kinderen en hun moeder waren thuis toen de vrachtwagencombinatie woensdagmiddag hun huis binnenreed. De chauffeur zat enige tijd bekneld, maar kon door de brandweer en ambulancedienst worden bevrijd. De bewoners van het geramde huis bleven ongedeerd. Volgens de man die in het huis woont, waren zijn vrouw en twee kinderen thuis toen het ongeluk gebeurde. De man zegt dat de houtkachel door de klap tegen de box schoot. Daar lag op dat moment een baby in.

Foto: SQ Vision

