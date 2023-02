Richard protesteert tegen 180 tijdelijke woningen naast zijn boerderij

De teksten op de hooibalen langs de Bredestraat in Breda-Noord zijn duidelijk: 'Geen huizen', 'Stop bedrog gemeente Breda!' Boer Richard Verhaaf windt er geen doekjes om: hij is tegen de komst van 180 tijdelijke woningen naast zijn boerderij in het buitengebied.

Breda kampt met een grote woningtekort en heeft vijf plekken in en om de stad in gedachten om 750 'tijdelijke' woningen te bouwen. En tijdelijk is dan voor 15 jaar. Een van die plekken die in beeld zijn, is een akker langs de Bredestraat, vlak bij de hogesnelheidslijn en de snelweg A16.

Wat boer Richard ook stoort, is dat er opnieuw landbouwgrond wordt opgeofferd voor verstedelijking. "We hebben hier ook al moeten dealen met de komst van de hogesnelheidslijn, de verbrede snelweg A16 en torenhoge windmolens die hier onlangs zijn verrezen."

Richard laat een informatiebrief van de gemeente zien, waarin voor de locatie Bredestraat de aantallen en doelgroepen al worden genoemd. "Op deze plek hebben we het over 180 woningen voor statushouders, psychiatrische patiënten en studenten. In totaal zo'n 500 nieuwe bewoners hier in het buitengebied, ver weg van alle voorzieningen en onderwijsinstellingen. En statushouders ver weg van de stad onderbrengen heeft ook niets te maken met integratie. Dit is echt waanzin", zegt hij.

Richard is gedreven. Zeker als hij tijdens het interview wordt gebeld door de gemeente. Na het telefoontje: "Ik moet de hooibalen weghalen, want ze staan langs de weg en dat is gemeentegrond. Ook de balen met protestteksten op de akker moeten weg, want dat is pachtgrond van de gemeente." Hij stemt in, maar daarmee is zijn protest zeker niet voorbij. "Ik zet ze gewoon op mijn eigen grond en dat is ook vanaf de weg te zien."

"We begrijpen dat het plan voor de tijdelijke woningen emoties kan oproepen", reageert de gemeente Breda. Daarom wordt onder de bewoners van de 46 omliggende woningen een zogenoemd participatie-onderzoek gedaan. "Voor het onderzoek is een adviesgroep samengesteld die met ons meedenkt en in het voorjaar een advies geeft. Dit wordt besproken in het college van B en W. De inbreng van alle omwonenden wordt meegenomen in de eindrapportage", aldus de gemeente.