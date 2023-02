Fietsster (87) overleden na aanrijding in Haps

Een 87-jarige fietsster is donderdagmiddag overleden na een aanrijding in Haps. Dat meldt de politie. De vrouw botste rond twee uur 's middags met een auto op de Kalkhofseweg.

De fietser werd ter plekke gereanimeerd en even later naar onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

Die was even daardoor met de traumahelikopter in de buurt van het ongeluk geland. De hulp mocht niet baten. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd en de politie doet onderzoek.