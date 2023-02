Carnaval geeft stijgende coronacijfers een zet: 'Virus krijgt extra kans'

Keelpijn en loopneuzen vieren hoogtijdagen direct na carnaval. Veel feestgangers hebben er last van. En misschien van meer. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat carnaval een extra boost heeft gegeven aan de verspreiding van het coronavirus dat toch al een opmars bezig was.

Erg verrassend is dat niet, vindt een woordvoerder van het RIVM: “We weten dat je besmet kunt raken van nauw contact. En we weten ook dat er geen anderhalve meter afstand wordt gehouden in de kroeg met carnaval”, zegt hij met een knipoog. “Het virus krijgt zo extra kans.”

Het is nog aan de vroege kant om dat ook echt terug te zien in de cijfers. Het coronavirus heeft een incubatietijd van een aantal dagen. Hierdoor kunnen mensen zelfs vrij laat na carnaval nog ziek worden.

Zelftest

“Bovendien test de GGD niet meer. Mensen doen meestal gewoon thuis een zelftest”, zegt de RIVM-woordvoerder. Volgens hem hebben de GGD en het RIVM hierdoor minder zicht op de exacte cijfers.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is dat grootschalig testen nu ook niet meer nodig: het virus hoort nu eenmaal bij het dagelijks leven, aldus het OMT.

Dinsdag komt het RIVM met nieuwe cijfers. Die zullen uitwijzen of de besmettingscijfers inderdaad zijn gestegen in de provincies waar flink carnaval is gevierd. Het RIVM adviseert iedereen die carnaval heeft gevierd, om eerst een zelftest te doen voordat ze opa of oma bezoeken of naar hun werk gaan.