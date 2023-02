Man met capuchon belaagt keeper van Sevilla bij wedstrijd tegen PSV

De wedstrijd van PSV tegen Sevilla is donderdag in blessuretijd even stilgelegd nadat een PSV-fan het veld opkwam en richting de doelman van Sevilla rende.

Het ging om een supporter die volgens ooggetuigen uit het vak van de harde kern achter de goal kwam rennen, over de boarding sprong en een sprint trok richting keeper Marko Dmitrovic. Hij wilde hem in de rug aanvallen. Dmitrovic zag hem naderen en wist de man, gekleed in een spijkerbroek en zwarte jas met capuchon, op de grond te krijgen en te overmeesteren. De goalie kreeg meteen hulp van enkele PSV'ers, gevolgd door spelers van Sevilla. Gealarmeerde stewards begeleidden de man het veld af.

De man staat op beeld en krijgt vermoedelijk een stadionverbod. Op tv was het incident niet te zien. Bij dergelijke incidenten brengt de regie dat bewust niet in beeld, omdat dat is verboden door de UEFA, de Europese voetbalbond. Na een paar minuten werd de wedstrijd hervat.

Op de website van Sevilla laat Dmitrovic weten: "Hij duwde me van achteren. Hij was waarschijnlijk boos over het resultaat. Hij wilde me raken. Het lukte me om hem vast te grijpen tot de beveiliging er was. Het is nooit leuk om dit te zien in het voetbal. Ik hoop dat het wordt bestraft."

Reactie PSV

Algemeen directeur Marcel Brands van PSV reageerde aangeslagen op het incident. "Dit is erger dan de uitschakeling. Ik kan gewoon niet geloven dat dit soort mensen bij ons in het stadion zitten. Als het aan mij ligt, komt hij ook nooit meer een stadion in."

"We hebben hier geen hekken omdat dit niet eerder is gebeurd", vervolgt hij zijn verhaal. "Dit is één iemand in al die jaren. Onze eigen supporters zijn ook woedend." Bij PSV is nog niet bekend wie de veldbestormer is.

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli noemt het incident 'verontrustend'. "Het is ontzettend erg dat dit is gebeurd. Dit soort dingen moeten stoppen. Daar moeten we met z'n allen voor zorgen. In de toekomst mag dit niet meer gebeuren", zei de coach.

Straf op komst

PSV kan een flinke straf voor het incident krijgen. De organiserende club is verantwoordelijk voor de veiligheid. In het ergste geval kan de voetbalbond een boete opleggen en eisen dat de club één of meer wedstrijden zonder publiek speelt.

De situatie doet denken aan de bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ in 2011, waarbij een Ajax-fan het veld oprende en AZ-doelman Esteban aanviel. Die werkte de veldbestormer tegen de grond en gaf hem twee rake trappen waar hij rood voor kreeg. Die kaart werd later geseponeerd. De Ajax-fan bleek een bekende hooligan te zijn, die een stadionverbod had maar door gebrekkige controles toch het stadion binnenkwam. Hij kreeg een nieuw stadionverbod van dertig jaar.