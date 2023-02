Inspiratieloos PSV wordt te laat wakker en is klaar in Europa

PSV is uitgeschakeld in de Europa League. In eigen huis wist het de 3-0 nederlaag van een week eerder tegen Sevilla niet weg te poetsen. Ondanks dat er met 2-0 werd gewonnen was vooral het laffe eerste halfuur de thuisploeg aan te rekenen.

Niets maar dan ook helemaal niets leek er donderdagavond op dat PSV een 3-0 achterstand moest wegwerken. Het was inspiratieloos en geen seconden zat een ‘remontada’ erin. Natuurlijk kun je het gebrek aan kwaliteit aanwijzen als oorzaak, maar ook naar de tactiek en opstelling moet kritisch worden gekeken.

Want geen kamikaze-tactiek bij PSV maar een zakelijke 4-3-3. Daar valt op zich nog wat voor te zeggen, maar na een half uur was allang duidelijk dat het niet de manier was om Sevilla over de knie te krijgen.

Geen wissels

De Eindhovense ploeg creëerde geen kansen en de centrale verdedigers tikten de bal vaker naar elkaar dan de diepte te zoeken. Spits Luuk de Jong kreeg amper een bal. Maar trainer Ruud van Nistelrooij weigerde om te wisselen. Toegegeven, hij had weinig opties, maar de Brabantse trainer valt aan te rekenen dat hij na het eerste half uur geen opdracht gaf om lange ballen te gaan spelen en een extra spits of centrale verdediger voorin posteerde.

Dat hij ook in de rust niet wisselde, snapte vrijwel niemand op de tribunes. Waar je een enkeling voor de wedstrijd nog de hoop hoorde uitspreken dat het misschien toch kon vandaag, was daar in de tweede helft niks meer van over. De hoop leek weg.

Tumultueuze slotfase

In de zestigste minuut kwamen de eerste wissels. Tien minuten daarna veerde het publiek voor het eerst op tijdens een kans van Johan Bakayoko. De keeper van Sevilla wist het schot van de PSV'er te keren waarna de jonge rechtsbuiten de bal in de rebound over het doel schoot. Enkele minuten later was het wel raak dankzij Luuk de Jong. Hij scoorde uit, ja hoor, een lange bal. Een speelwijze die PSV al veel eerder had moeten toepassen.

Nadat een fan in de blessuretijd het veld had bestormd, kwamen de Eindhovenaren zelfs op 2-0 via Fabio Silva. Nadat er nog werd geknokt tussen beide ploegen floot de scheidsrechter af. Wat er in het laatste kwartier gebeurde had PSV veel eerder moeten doen. De alles-of-niets aanpak kwam simpelweg te laat.

Treurig seizoen

Het seizoen lijkt in Eindhoven nu als een nachtkaars uit te gaan. Het kampioenschap is ver weg en in Europa is het klaar. Alleen het bekertoernooi kan nog enige glans geven aan het debuutjaar van Ruud van Nistelrooij.

In de competitie moet PSV oppassen dat het niet in de play-offs voor een Europees ticket terechtkomt. Dat zou ongeacht de verkoop van enkele sterspelers een wanprestatie van jewelste zijn.