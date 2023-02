We krijgen weer zon en onze weerman weet wanneer

Het grauwe en enigszins sombere weer is hard op weg naar de uitgang. In de loop van vrijdag kan het hier en daar nog wat spetteren. "Maar zaterdag wordt een opmaat voor een hele mooie en zonovergoten week. In de nacht kan het licht tot matig vriezen", zegt Rico Schröder, weerman van Weerplaza. Dat klinkt alvast goed, maar ons geduld wordt nog wel even op de proef gesteld.

Vrijdag krijgen we in onze provincie eerst nog te maken met regen. "Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. In de loop van de ochtend gaat het regenen in Brabant. Die regen trekt later weer verder naar het zuiden weg. Het regengebied maakt plaats voor enkele buien, tussendoor breekt de zon nog even door", vertelt Rico. "Er waait wel een stevige noordwestelijke wind, kracht vier."

Als we dat achter de rug hebben, wordt zaterdag een mooie dag. Op een mogelijk verdwaald (hagel)buitje in de ochtend na. "Eerst wisselen wolken en zonneschijn elkaar nog af. In de middag wordt het droog en krijgt de zon steeds meer ruimte. Het is het begin van een serie mooie dagen", weet de weerman.

Vriespunt

De nacht van zaterdag op zondag wordt wel een frisse nacht. De temperatuur duikt onder het vriespunt. "Met een schrale wind uit het noordoosten ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt. Met een zonnetje erbij kan het nog zo'n zes graden worden."

De weersverwachting voor maandag, dinsdag en woensdag wordt een 'makkie' voor Rico. "Dat worden zonovergoten dagen. Bijna geen wolkje aan de lucht. De temperaturen lopen op tot zo'n vijf tot zes graden. In de nachten vriest het licht tot matig. In het zuidoostelijke deel van onze provincie kan het bij helder weer wel vijf graden vriezen. Het wordt een heerlijke weekje. De kans op neerslag is tot ver in de komende week heel erg klein."