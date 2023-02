Tosti-apparaat vliegt in brand en zorgt voor grote rookwolken in flatgebouw

Een opmerkelijk brandje in een flat aan de Torenallee in Eindhoven vrijdagochtend. Een bewoner van het gebouw zag rook onder een deur uitkomen. De boosdoener? Dat bleek een tosti-apparaat.

Rond kwart voor acht werd de brand gemeld. De brandweer was al snel aanwezig met twee bluswagens. Omdat de bewoners van de flat op de vijfde verdieping niet thuis waren, werd de deur geforceerd. Binnen bleek dat een tosti-apparaat op het fornuis in brand was gevlogen.

Het vuur was snel onder controle. Daardoor hoefden andere bewoners van het gebouw niet te worden geëvacueerd. Na een klein uur was alles weer onder controle en kon de brandweer terug naar de kazerne. De flat waar de brand uitbrak is nog wel extra geventileerd. De bewoners zijn inmiddels ook ingelicht.