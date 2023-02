'Klootzak die keeper aanviel erger dan uitschakeling', vinden Willy en René

De uitschakeling van PSV tegen Sevilla zagen clubiconen Willy en René van de Kerkhof wel aankomen. Veel erger vinden zij dat vlak voor tijd een supporter het veld oprende en de keeper van Sevilla aanviel. "Zo'n gladjanus bederft het voor iedereen", zegt Willy. De broers houden hun hart vast voor een straf van de UEFA. "Als je pech hebt wordt je zelfs een jaar uitgesloten."

"Wat een klootzak", is het allereerste wat Willy zegt als hij het PSV-stadion binnenloopt voor de opname van de nieuwe Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "En dan had hij nog een stadionverbod ook", vult René aan. "Gelukkig was die keeper heel sterk, hij had hem zo op de grond liggen. Daar hebben we misschien nog geluk mee."

De fan in kwestie zal vermoedelijk een zware straf krijgen maar PSV mag hem ook doorsturen naar de gebroeders. "Dan binden wij hem wel vast", zegt Willy.

René vraagt zich intussen af hoe het kan dat deze man het veld op kon komen. "Die stewards staan daar toch niet voor niks?" Maar zijn broer heeft daar wel begrip voor. "Zoiets gebeurt in een split second. En zo hoog is dat hek niet. Maar hij verpest het nu ook voor zijn vrienden. Want misschien komen er nu wel hogere hekken. En we moeten maar afwachten wat de consequenties voor PSV zullen zijn."