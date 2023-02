Man die dood werd gevonden op bedrijfsterrein stierf natuurlijke dood

De dode man die dinsdagnacht werd gevonden op het terrein van een bedrijf aan het Oude Beekse Pad in Tilburg is een natuurlijke dood gestorven. Dat meldt de politie vrijdag.

Agenten vonden de man om kwart voor drie op het bedrijfsterrein. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

Op sociale media is te lezen dat het om een 42-jarige man uit Tilburg gaat. Hoe hij op het afgelegen terrein is beland, blijft onduidelijk. Vermoedelijk hoorde de man bij mensen die met een aantal auto’s even verderop aan de Lage Wal stonden, vlak langs de A58.

Bestuurder vlucht na botsing

Eerder die nacht, rond half twee, kreeg de politie al een melding van een verdachte situatie daar. Toen de politie een van de auto's wilde controleren, ging de bestuurder ervandoor. Even verder botste hij met zijn auto tegen een hek langs de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek, sprong uit de auto en rende weg.

In de auto werden vijf honden gevonden en die zijn in beslag genomen. Rond half acht woensdagmorgen werd een man aangehouden, die voldeed aan het signalement van de bestuurder. Hij wordt verdacht van stropen.

Agenten kregen te horen dat er nog een andere man was vermist. Toen agenten gingen zoeken, vonden ze de 42-jarige man op het terrein van het bedrijf aan het Oude Beekse Pad.

"Het lichaam lag achter de afrastering van het bedrijf", laat een 112-correspondent weten. Op foto's is te zien dat de afrastering naast het toegangshek kapot is.