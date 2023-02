Hond sleurt buggy met baby het water in

Een baby van nog geen jaar oud is in het water van de Radioplassen in Stevensbeek beland. Dit gebeurde toen de hond, die vastzat aan de buggy, er ineens vandoor ging en de buggy meesleurde.

De moeder rende erachteraan om haar kind uit het water te redden langs de Ceresstraat. Een arts van de opgeroepen traumaheli is daarna met het kindje in een brandweerbus gaan zitten om het kind warm te houden tot de ambulance er was.

Het kindje is verzorgd en heeft droge kleren gekregen. De moeder, die ook helemaal nat was, is samen met haar kind met de ambulance naar huis gebracht.

De vrouw was volgens omstanders aan het wandelen met de buggy. Ze had twee honden bij zich, een husky en een kleinere hond. De husky zou de buggy het water in hebben getrokken.

De honden mankeren niets. Zij werden opgevangen door medewerkers van de hulpdiensten. (zie foto's hieronder)