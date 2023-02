Kinderwagen met baby erin belandt in het water

Een baby van nog geen jaar oud is vrijdagmiddag in het water van de Radioplassen in Stevensbeek beland. Volgens omstanders zou de wagen in het water zijn getrokken door een hond, maar dat klopt volgens de moeder van het kindje niet. Zij zegt dat ze struikelde, haar evenwicht verloor en de kinderwagen losliet. De buggy rolde vervolgens het water in.

De moeder wist snel weer op te staan en rende erachteraan om haar kind uit het water te redden. Ze was op tijd en alleen de rug van het kindje is nat geworden. Een arts van de opgeroepen traumaheli is daarna met het kindje in een brandweerbus gaan zitten om het kind warm te houden tot de ambulance er was.

Het kindje is verzorgd en heeft droge kleren gekregen. De moeder, die ook helemaal nat was, is samen met haar kind met de ambulance naar huis gebracht. "Hij was in de ambulance alweer aan het lachen", zegt de vrouw. "Alles gaat goed, het was vooral even schrikken."