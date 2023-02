Bommelding in vliegtuig in Eindhoven, passagiers verlaten vliegtuig

De Marechaussee doet vrijdagmiddag onderzoek naar een bommelding in een vliegtuig uit Tsjechië dat is geland op vliegbasis Eindhoven. Inmiddels verlaten de passagiers het vliegtuig in kleine groepjes met beide handen omhoog. Door de bommelding is tot zeker vijf uur 's middags geen vluchtverkeer van en naar Eindhoven Airport.

Wel gaan de in- en uitcheckprocessen gewoon door op Eindhoven Airport. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse op de naastgelegen vliegbasis, waaronder de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Momenteel worden de passagiers in busjes naar de terminal van de militaire vliegbasis gebracht.

'Stemming is prima in het vliegtuig'

Een passagier die rond halfvijf nog in het vliegtuig zat, zei tegen Omroep Brabant dat de bommelding uit Praag kwam. Volgens de vrouw mochten de passagiers het vliegtuig 'snel in groepjes van tien' verlaten.

"We krijgen continu updates hier in het toestel. Het personeel doet dat fantastisch. Er is eigenlijk niets aan de hand. De stemming is prima", aldus de passagier.

Vliegtuig

Het vliegtuig van Transavia, een Boeing 737 met vluchtnummer HV5234, is om 14:53 uur geland in Eindhoven en kwam uit Praag. Het vliegtuig had Eindhoven overigens ook als daadwerkelijke bestemming.

Het vliegtuig vertrok met 141 passagiers en zes crewleden. Het stond rond halfvijf nog altijd aan de grond bij de hangars van de militaire vliegbasis. Dat is protocol in het geval van verdachte situaties.

Het vliegtuig staat dus niet op een platform van Eindhoven Airport zelf. Wel heeft de situatie gevolgen voor het vliegverkeer van het naastgelegen commerciële vliegveld.



Vluchten omgeleid

Meerdere vluchten die op het vliegveld zouden landen, worden omgeleid naar andere luchthavens, onder meer in Amsterdam, Maastricht en Brussel. Tot vijf uur is er zeker geen vluchtverkeer van en naar het vliegveld.

Informatie over welke vluchten worden omgeleid, is te vinden op de website van het vliegveld.