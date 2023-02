Fem van Empel gehuldigd als wereldkampioen veldrijden

De 20-jarige Fem van Empel uit Den Dungen is vrijdagavond gehuldigd in het Benelux Theater van den Durpsherd in Berlicum. Ze werd eerder deze maand wereldkampioen veldrijden en werd daarvoor in het bijzijn van vrienden, familie en fans gehuldigd.

"Het voelt nog steeds hetzelfde als voorheen, ik moet er nog aan wennen", zei Fem nadat ze door een erehaag de zaal binnen was gekomen. "Maar het is superleuk hoeveel aandacht ik krijg. En dat ik die trui een jaar lang aan mag is wel heel speciaal."

De veldrijdster won dit seizoen ook de X2O-trofee en de wereldbeker. "Dit is het hoogste dat je kan halen", zei ze tijdens de huldiging. "Je doet er dag in dag uit veel voor en offert er veel voor op, dus dan is de ontlading wel groot als je wint."

Van Empel rijdt voor Jumbo-Visma. Haar seizoen kon niet meer stuk toen ze de wereldtitel won. "Het is best wel emotioneel met alle familie die is komen kijken en de druk die nu van mijn schouders valt", zei ze na de winst.

Kijk hier live mee naar de huldiging (beelden gemeente Sint-Michielsgestel):