Fem van Empel wordt gehuldigd als wereldkampioen veldrijden

De 20-jarige Fem van Empel uit Den Dungen wordt vanavond gehuldigd in het Benelux Theater in Berlicum. Ze wordt in de bloemetjes gezet omdat ze eerder deze maand in Hoogerheide wereldkampioen veldrijden is geworden. De huldiging begint om zeven uur.

De veldrijdster won dit seizoen ook X2O-trofee en de wereldbeker. "Ik had dit allemaal aan het begin van dit seizoen nooit verwacht. Ik ben wel een beetje verrast door mijn prestaties. Dit voelt heel goed. Ik heb er ook hard voor gewerkt." Van Empel rijdt voor Jumbo-Visma. Haar seizoen kon al niet meer stuk toen ze de wereldtitel won. "Het is best wel emotioneel met alle familie die is komen kijken en de druk die nu van mijn schouders valt", zei ze na de winst. Kijk hier live mee naar de huldiging (beelden gemeente Sint-Michielsgestel):