Hanneke zat in het vliegtuig na de bommelding: 'Een man werd boos'

Het was een aparte dag voor Hanneke Heijnen (44). Ze was een van de 141 passagiers in het vliegtuig dat vrijdag op de militaire vliegbasis in Eindhoven urenlang aan de grond werd gehouden. De reden? Een bommelding. “Achteraf denk je echt: what the fuck is er gebeurd?”

Omroep Brabant sprak vrijdag al even telefonisch met Hanneke. Ze zat toen een krap uurtje in het vliegtuig op de vliegbasis. Zoals dat een regionale omroep betaamt vroegen we aan Hanneke of ze ons later nog voor de camera te woord wilde staan.

“Tja, achteraf denk je echt van: what the fuck is hier eigenlijk gebeurd? Gisteren was ik rustig. Je wil natuurlijk ook geen paniek in dat vliegtuig, ook omdat er veel kinderen in het vliegtuig zaten. Ik ben zelf EHBO’er en bedrijfshulpverlener, dus ik weet dat rust belangrijk is. Maar toen ik thuiskwam en mijn kinderen knuffelde, besefte ik opeens: dit had ook mis kunnen gaan.”

Toch was het heel even spannend. “Achterin zat een meneer die naar de wc moest, maar niet op mocht staan. Die werd op een gegeven moment wel echt boos. Dat werd snel de kop ingedrukt door iedereen, ook vanwege alle kinderen. Maar goed, het was een Turkse meneer, volgens mij kreeg hij niet alles helemaal mee.”

Rond vijf uur mochten de passagiers geleidelijk in kleine groepjes het vliegtuig verlaten. Ze moesten hun handen boven het hoofd houden terwijl ze het vliegtuig verlieten, voor de zekerheid. Ze werden vervolgens in busjes naar de terminal van de vliegbasis gebracht, waar ze nog uren zouden verblijven.