Zwaargewonde man gevonden in een steegje in Oss

In een steegje aan de Roodborststraat in Oss is zaterdagochtend een zwaargewonde man gevonden. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

Ron Vorstermans Geschreven door

Er is een traumahelikopter geland. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek

De Roodborststraat werd lange tijd afgezet voor onderzoek. Onder meer de technische recherche deed onderzoek. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Veel buurtbewoners verzamelden zich rondom de plek van het onderzoek.

De steeg waarin de man gevonden werd.

Foto: SQ Vision.