Udense dressuuramazone Dinja van Liere wint Grand Prix in Qatar

Dinja van Liere uit Uden heeft zaterdag samen met haar paard Hartsuijker twee prijzen in de wacht gesleept in Doha, Qatar. In de Grand Prix wist ze de eerste prijs te pakken en in de Grand Prix kür op muziek eindigde ze als tweede. De nummer één van TeamNL bevestigde daarmee de toppositie op de wereldranglijst in de paardensport.

In de Grand Prix waren de juryleden unaniem en plaatsten Van Liere met haar 11-jarige paard op de eerste plaats. Het percentage van 75.152 was het één na beste resultaat in de Grand Prix ooit van het tweetal.

Zweden

De Zweed Patrick Kittel bleef met zijn paard Touchdown tijdens de Grand Prix nog achter Van Liere, maar in de kür op muziek waren de rollen precies omgedraaid. De juryleden waardeerden de proef van de Udense met 78.455 procent en die van Kittel met 80.070 procent.

Binnenkort is de dressuuramazone weer in Brabant te zien. Over twee weken rijdt zij met haar andere paard, Hermès, in de wereldbekerwedstrijd tijdens The Dutch Masters Indoor Brabant in Den Bosch.

Daarna kan ze of ze met Hartsuijker of met Hermes afreizen naar de Verenigde Staten om mee te doen met de wereldbekerfinale in Omaha.