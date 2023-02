Hoe The Flying Dutchman de VS veroverde: motorcrosslegende krijgt docu

Zo onbevreesd als hij ooit was, zo onuitputbaar is zijn passie vandaag de dag: oud-motorcrosser Pierre Karsmakers uit Waalre heeft een cultstatus in zijn tak van sport. Hij werd zelfs opgenomen in de fameuze Amerikaanse Motorcycle Hall of Fame. Het verhaal van Pierre is binnenkort te zien in een documentairereeks op Omroep Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door

‘The Flying Dutchman’, zoals Karsmakers genoemd werd, sleepte tientallen jaren geleden de ene na de andere prijs binnen in Europa. In de jaren 70 nam hij de moedige stap om naar Amerika te gaan. En met succes: mede dankzij Karsmakers werd de sport 'groter over de grote sloot'. Toen ze hem vroegen voor de documentaire krabde Karsmakers desalniettemin toch even achter zijn oren, zo legt hij zondag uit in radiosportprogramma De Zuidtribune “Ik ben zo’n oude kerel, dat die nog in de belangstelling moet komen is toch apart”, lacht de legende.

"Ik was wel verbaasd dat ze mij nog kende."

“Maar het is wel een eer. Ik ben al heel lang gestopt met intensief motorcrossen en met Dakar. Ik ben nu 76. Ik lijd een makkelijk leventje op het moment. Ik was wel verbaasd dat ze mij nog kende. Het is zo lang geleden allemaal.” Door zijn bijdrage en prestaties in deze American dream verwierf Karsmakers een cultstatus. Die leverde hem in 2014 zelfs een plek in de AMA Motorcycle Hall of Fame op. Toch is het verhaal van deze sportman ook een verhaal over de vergankelijkheid van succes en de kwetsbaarheid van een icoon. De liefde voor de sport is echter nooit vergaan. Sterker nog, met 76 jaar kan Karsmakers nog altijd niet genoeg krijgen van de crossmotor. Hij rijdt nog steeds af en toe in de bossen rond.

"Zitten op die motorfiets, dat blijft toch wel echt ontzettend fijn."