Lift op station is al maanden stuk: 'Ik kan nu niet naar mijn vrienden'

De lift op station Geldrop is al maanden stuk, tot groot verdriet van de 23-jarige Niels van Lenthe. Als rolstoelgebruiker kan hij nu niet zelfstandig naar zijn vrienden of naar een wedstrijd van PSV.

Met de trein naar Eindhoven is voor Niels de manier om erop uit te gaan. Dat de lift nu al maanden kapot is, is voor hem extra zuur. "Dat het kapot gaat kan gebeuren, maar er moet wel zicht zijn op een oplossing", vertelt Niels. Tijdens de jaarwisseling werd de lift door vandalen vernield, maar er zit nog steeds geen vooruitgang in de zaak.

Stiefvader Frank van der Sangen zegt dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd door NS en ProRail. "Dit moet toch te verhelpen zijn? Dan bel ik met de klantenservice en wordt er gezegd dat mijn klacht wordt behandeld, maar ik hoor niets terug. Er is ook geen schuine helling waar Niels met zijn rolstoel mee naar boven kan gaan. Die is weggehaald helaas." De NS laat in een reactie weten het vervelend te vinden voor reizigers die genoodzaakt zijn de lift te nemen. "Door vandalisme is er flink wat schade veroorzaakt aan de lift. Omdat de lift flink beschadigd is en onderdelen op dit moment lastig leverbaar zijn, gaat reparatie enkele maanden in beslag nemen. Er wordt dus zeker gewerkt aan een oplossing", laat een woordvoerder aan Studio040 weten. Een oplossing blijft dus nog even achterwege, maar de NS biedt reizigers wel een alternatief. "Reizigers die hierdoor hinder ondervinden kunnen contact opnemen met de klantenservice van NS. Dan zoeken we een passende oplossing."

