FC Den Bosch en ADO Den Haag houden elkaar in evenwicht

FC Den Bosch heeft zondagmiddag een punt overgehouden aan de confrontatie met ADO Den Haag. Beide ploegen kwamen niet tot scoren.

Als een ploeg de overwinning had verdiend, dan was het FC Den Bosch wel. De Bosschenaren hadden het meeste balbezit, al leidde dat niet tot een stortvloed aan kansen. Het was overigens sowieso een wedstrijd met weinig kansen.

ADO Den Haag claimde tot twee keer toe een strafschop, maar scheidsrechter Pol van Boekel ging daar niet in mee. Het meest opvallende moment was toen vlak voor tijd Thomas Verheydt van ADO Den Haag met zijn vuist de bal in het Bossche doel werkte. Hij deed dit te opzichtig en zijn actie leverde hem een gele kaart op.

FC Den Bosch staat op een 17e plek in de Keuken Kampioen Divisie.