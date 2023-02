Verrassend fel noorderlicht te zien in Brabant: 'Een bijzondere situatie'

Een verrassend fel noorderlicht was zondagavond zichtbaar boven de provincie. "Een zonnevlam raakte de aarde en veroorzaakte korte tijd een G3 geomagnetische storm, waardoor tot in het zuiden van Nederland tijdelijk poollicht zichtbaar werd", vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

"Het is zeker acht jaar geleden - in maart 2015 vond dit voor het laatst plaats - dat het noorderlicht zo duidelijk zichtbaar was in onze regio", weet Wouter. "Maar toen was het bewolkt Met recht een bijzondere situatie dus!"

Als weerman wist Wouter dat er zondagavond een kansje was op het zien van het noorderlicht. "Maar dat verwacht je dan langs de noordkust van Nederland, daar komt het wel vaker voor. Dan moet je met je camera heel lang belichten en dan kun je het een beetje zien. Maar zondagavond was er in een keer zo'n heftige zonnestorm! Dan komt dat noorderlicht heel sterk naar het zuiden."

Op een gegeven moment was het zelfs in Flevoland en Utrecht te zien. "Toen dacht ik: ik ga toch maar even in Cuijk aan het water staan. Onderweg naar Cuijk zag ik al een rode gloed aan de horizon. Visueel dus, zonder camera. Dat verbaasde me enorm, dat heb ik in deze omgeving nog niet eerder gezien."

In Scandinavië ziet het poollicht er vaak groen uit. "Daar bevind je je namelijk echt ónder het noorderlicht. Hier kijken wij schuin tegen de bovenkant van het noorderlicht aan. Dan is het licht vaak paars of roze-achtig. Maar de onderkant kan dan nog wel groen zijn. Dat zie je ook op mijn foto."