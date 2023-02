Wie heeft de pony van ezel Lou Lou geknipt? 'Had gewoon even gebeld!'

Een onbekende heeft de pony van ezel Lou Lou afgeknipt. Het dier staat al jaren in een weide aan de Diamantweg in Oss en heeft van nature erg lang haar. Het baasje van Lou Lou, Paulien Leemans, stond raar te kijken toen ze zag dat de pony was weggeknipt. "Het zag er niet zo goed uit. Ik was echt een beetje pissed off."

"Waarschijnlijk heeft iemand het heft in eigen handen genomen en heeft diegene de schaar in Lou Lou gezet", vermoedt Paulien. Ze kon er niet om lachen toen ze erachter kwam dat haar ezel onverwachts was geknipt. "Als de dader nou goed kon knippen, was het een ander verhaal." De Franse Ezel heeft van nature erg lang haar en dat zat wel eens voor zijn ogen. "Ik denk dat iemand dat zielig vond", vertelt ze. "Maar dan had ik liever gehad dat iemand mij gewoon even had gebeld."

"Het is gewoon een oude ezel van 23 jaar."

De verzorger was niet van plan om Lou Lou te knippen. "Het is gewoon een oude ezel van 23 jaar. Je gunt hem een mooie oude dag. Toen ik hem kreeg zat hij onder de klitten en eczeem. Hier wordt hij goed verzorgd en gekamd. Zijn eerdere jeuk is weggegaan. Je ziet hem hier gewoon opknappen", vertelt Paulien. Ook weet ze dat Lou Lou een rustige ezel is. "Ik vermoed dat hij gewoon naar het hek is gelopen en rustig is blijven staan tijdens het knippen. Er is van het voorval namelijk niets te zien." Hoewel er een bordje met een oproep is geplaatst, is het nog een raadsel wie er verantwoordelijk is voor de ongewilde knipbeurt van Lou Lou.