Xavi Simons moet niet té irritant worden, waarschuwen Willy en René

Xavi Simons was ook tegen FC Twente weer een van de smaakmakers bij PSV. Maar de jonge middenvelder moet wel oppassen dat hij niet te boek komt staan als vervelend. Daarvoor waarschuwen clubiconen Willy en René van de Kerkhof in de nieuwe Willy & René PSV-podcast van Omroep Brabant. "Hij is de kleinste van het stel, maar als er een opstootje is dan staat Xavi altijd vooraan. Daar moet Ruud van Nistelrooij mee aan de slag", vindt Willy. "Voor je het weet sta je namelijk bekend als vervelend mannetje."

Volgens de gebroeders heeft dat vervelende bij Xavi ook een goede kant. "Het heeft ook met zijn passie te maken", denkt Willy. "Maar je moet niet te veel bezig zijn met je tegenstanders en met de scheidsrechter want dan krijg je de scheidsrechter ook vaak tegen", vult René aan. "Zelf was ik ook soms vervelend", vertelt hij. "Ik ben wel eens op de hand van Hugo Hovenkamp van AZ gaan staan als hij op de grond lag. Kan gebeuren? Ja dat zei ik dan ook. Maar Hugo en ik waren ook hele goeie vrienden en dat zijn we nog steeds."

"Die jongen gaat misschien zelfs wel de wereldtop halen."

Ondanks de kritiek zijn de gebroeders vooral groot fan van Xavi Simons. "Die jongen gaat de Europese, misschien zelfs wel de wereldtop halen", zegt René. Hij speelt zo frivool en met zo veel plezier." Met zijn spel trekt Simons het hele team naar een hoger plan volgens de gebroeders. Toch zijn ze niet erg optimistisch over de titelkansen. Willy raakt steeds meer overtuigd van Feyenoord terwijl René het kampioenschap toch weer naar Ajax ziet gaan. In de nieuwe podcast praten de gebroeders over de ideale opstelling van PSV, de aankomende wedstrijden tegen ADO Den Haag en RKC Waalwijk, Erik ten Hag en nog veel meer.