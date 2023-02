Te weinig geld voor longcovidonderzoek: wetenschappers gaan ander werk doen

Er is meer geld nodig voor onderzoek naar long covid. Onderzoekers met zeldzame kennis over long covid stappen over naar andere projecten, omdat het Ministerie van Volksgezondheid geen geld uittrekt voor hun salarissen. En dat is een probleem, want alleen al in Brabant hebben minstens 4000 mensen langdurige klachten na corona. “En dat zijn alleen de mensen die zich gemeld hebben. Waarschijnlijk zijn het er veel meer.”

Het is maandag drie jaar geleden dat toenmalig Minister van Volksgezondheid, Bruno Bruins, het beruchte briefje onder zijn neus kreeg. Daarop stond dat de eerste patiënt met corona in Nederland gesignaleerd was. Drie jaar later lijkt de pandemie voorbij, maar ondertussen kampen nog tienduizenden Nederlanders met long covid. Zij worstelen al maanden met vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen, hoofdpijn en kortademigheid. De patiënten kunnen daardoor niet werken en zijn afhankelijk van uitkeringen. Dat heeft grote economische en sociale gevolgen, verwachten onderzoekers.

“Mensen smachten naar een wondermiddel, maar die kan alleen komen met meer onderzoek.”

Het afgelopen jaar heeft het Ministerie van Volksgezondheid geld beschikbaar gesteld voor onderzoek, om te ontdekken waarom en bij wie long covid optreedt. Het onderzoek wordt vooral uitgevoerd door universiteiten en universiteitsziekenhuizen en die zijn afhankelijk van subsidies van het ministerie. Volgens longcovidonderzoeker aan het Maastricht UMC, Chahinda Ghossein, is dit geld vooral gegaan naar het regelen van toegang tot patiëntgegevens. Daardoor bleef er voor het onderzoek zelf weinig geld over. Het onderzoek is dus nog lang niet af. Maar de nood is hoog, want volgens C-Support, een stichting die in opdracht van het ministerie onderzoek doet naar long covid, stijgt het aantal mensen met de aandoening iedere maand met 800 tot 1000. Annemieke de Groot, directeur van C-Support, ziet mensen maandenlang worstelen met klachten. “Oorzaken van long covid hebben we nog niet goed in beeld en een medicijn is ook nog niet in zicht”, vertelt ze. “Deze mensen smachten naar een wondermiddel, maar dat kan er alleen komen door onderzoek.”

“Alleen meer geld is niet de oplossing, onderzoekers moeten beter samenwerken.”