Topsprinter Mark Cavendish bereidt zich met ZLM Tour voor op Tour de France

Oud-wereldkampioen wielrennen Mark Cavendish start in juni in de ZLM Tour. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De topsprinter gebruikt de wielerwedstrijd om in vorm te komen voor de Tour de France. Twee etappes van de ZLM Tour worden in Brabant verreden.

Het is tien jaar geleden dat de Brit voor het laatst meedeed aan de ZLM Tour. Dat doet hij nu weer, maar dan met het oog op de Tour de France, die een maand later begint. De voormalig wereldkampioen kan daar namelijk een nieuw recordaantal etappezeges vestigen. Dit record (34 overwinningen) deelt hij nu nog met wielerlegende Eddy Merckx.

“En waar anders dan in de ZLM Tour kan een sprinter zijn topvorm aanscherpen in voorbereiding op de Tour de France?”, zegt organisator Joost van Wijngaarden. “Met de ZLM Tour willen wij voor sprinters de ideale voorbereidingskoers voor de Tour de France zijn." Met in elk geval Cavendish op het startformulier is het de wielerronde gelukt tenminste één naam van faam aan zich te binden.

Eindwinst

Vier keer eerder deed Cavendish mee aan de ZLM Tour. In 2007 en 2008 won hij steeds de afsluitende vijfde etappe. In 2012 en 2013 deed hij mee voor de eindwinst. Van etappezeges kwam het in die jaren niet, maar de sprinter wist in 2012 wel beslag te leggen op de eindwinst, voor onder anderen Lars Boom en Tom Dumoulin.

Ook dit jaar is Britse spierbundel een van de kanshebbers. Het parcours bestaat uit een korte proloog en vier vlakke ritten. “Hopelijk raakt Cavendish dit seizoen nog één keer in topvorm en gaan we in juni mooie dingen van hem zien in de ZLM Tour. Het zou erg mooi zijn als we Mark Cavendish nog een keer als winnaar mogen toevoegen aan onze erelijst”, aldus Van Wijngaarden.

Brabantse etappes

Twee etappes worden gereden op Brabants grondgebied. Etappe vier gaat over 195 kilometer van Rucphen naar Mierlo. Een dag later rijdt het peloton van Made naar Rijsbergen. Dit is de 168 kilometer lange slotetappe. Eerder doet het peloton plaatsen in Limburg en Zeeland aan.

De Nederlander Olav Kooij won vorig jaar het eindklassement van de ZLM Tour.