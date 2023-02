Dorpsquiz lijkt op zijn retour: 'Corona heeft de wereld veranderd'

Uren zwoegen op vragen over de geschiedenis van het dorp, rekensommen en puzzels. Een aantal jaar geleden wonnen dorpsquizzen flink aan populariteit. Nu stoppen steeds meer plekken er noodgedwongen mee. Maar hoe komt het dat die avondjes voor bollebozen het plots zo moeilijk hebben?

De Bergse Kwis in Berghem begon achttien jaar geleden als een van de eerste in Brabant. In de hoogtijdagen bogen 140 teams zich vol enthousiasme over puzzels en opdrachten. Maar sinds een aantal jaar loopt het aantal deelnemers sterk terug.

In Lith daalde het aantal inschrijvingen zo sterk dat vorig jaar de laatste quiz is gehouden. “We organiseren heel veel activiteiten”, vertelt Wendy van Rossum van de Lithse Kwis. “Die zijn populairder en kosten vooral veel minder tijd om te regelen.”

“We kunnen niet ontkennen dat we sinds corona steeds minder aanmeldingen hebben”, geeft voorzitter Joeri van de Ven toe. In 2022 meldden zich slechts veertig teams aan voor de Bergse Kwis.

Ook de Bergse Kwis vindt plaats in de vakantie. Joeri verwacht dat corona ervoor zorgde dat mensen op een andere manier hun vakantie zijn gaan invullen. “Vroeger bleven ze echt thuis voor de quiz. Nu merken we dat mensen veel behoefte hebben om te reizen. Veel mensen zijn tijdens de quiz op wintersport.”

De organisatie van zo’n dorpsquiz duurt namelijk gemiddeld zo’n tien maanden. “Het teruglopende aantal deelnemers demotiveert de organisatoren. En dan zeggen ze: ‘Nou, dan gaan we liever een zelf weekendje of weekje weg’.”

Hoewel bij alle Brabantse quizzen wat minder aanmeldingen zijn, is de nood niet overal even hoog. De organisatie van Deurne Wittut is tevreden over hun 70 deelnemende teams en ook De Dongense Dorps Quiz mag niet klagen.

“Ja, in de hoogtijdagen hadden we wel dubbel zoveel aanmeldingen”, geeft Dongense voorzitter Peter van der Maade toe. “Maar alsnog doen er zo’n 2000 tot 2500 mensen mee.” Die halvering komt volgens hem doordat corona de wereld heeft veranderd: “Mensen hebben andere interesses gekregen.”

Maar dat maakt het niet minder de moeite waard. “Het brengt alsnog het dorp samen in een tijd waarin er minder te beleven is", zegt Peter. Ook voor Joeri is stoppen, ondanks het teruggelopen aantal deelnemers, geen optie. “Wij waren de eerste in Brabant. Zolang ik voorzitter ben, laat ik deze traditie niet verloren gaan”, zegt hij. “Zelfs met minder deelnemers is het meer dan de moeite waard.”