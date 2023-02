Alle 465 inbeslaggenomen honden van Eerselse fokker hebben veilige plek

Alle honden die in beslag zijn genomen bij de omstreden fokker in Eersel afgelopen januari, hebben veilige onderkomens gevonden. Verspreid door het hele land zijn de dieren opgevangen bij bijvoorbeeld asielen, of andere goedgekeurde opvanglocaties.

Anne van Egeraat Geschreven door

Het was een hele klus om de 465 honden naar de opvanglocaties te brengen. "De problematiek bij deze honden loopt sterk uiteen", vertelt een woordvoerder van toezichthouder NVWA. Veel dieren hadden gebits- of vachtproblemen, zoals tandsteen en schurft. "Maar er zitten ook honden tussen met ernstige gedragsstoornissen, zoals het kennelsyndroom."

Een hond met kennelsyndroom is vrijwel niet gesocialiseerd. Deze dieren hebben vaak langdurig, en met velen bij elkaar, in een kennel gezeten, en zijn vaak ontzettend angstig. Alles buiten de kennel is onbekend, en dus heel eng. Ze zijn dus ook niet gewend om met mensen om te gaan. "Het kan maanden duren voordat zo'n hond klaar is voor adoptie, misschien wel langer." Daarnaast waren sommige inbeslaggenomen dieren drachtig. Ze moeten bij de opvanglocaties blijven totdat de pups oud genoeg zijn om naar een nieuw baasje te gaan. "Het duurt bij deze dieren dus ook wel even voordat ze herplaatst kunnen worden."

Volgens Karin Soeters van House of Animals is de werkelijkheid echter iets minder rooskleurig. "De honden zijn in januari naar een zogenoemde opslaghouder gegaan. De dieren hebben nog geen gouden mandje gevonden." Daarnaast maakt Soeters zich zorgen om de honden die in januari bij de fokker zijn achtergebleven. Het gaat om 159 honden. "En ik heb gehoord dat een aantal van deze dieren ondertussen ook al weer puppy's heeft gekregen. Het zijn er dus nog meer geworden." Op 15 maart moeten de deuren van de fokkerij gesloten zijn. "Waar gaan deze honden dan naartoe?"

