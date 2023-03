Merwedebrug gaat een nacht dicht voor inspecties: flink omrijden

Verkeer dat maandagnacht tussen Gorinchem en Sleeuwijk over de rivier zou willen, zal hiervoor flink om moeten rijden. De Merwedebrug in de snelweg A27 bij Sleeuwijk is dan namelijk afgesloten voor werkzaamheden. Rijkswaterstaat test die nacht of de brug nog goed werkt.

Anne van Egeraat Geschreven door