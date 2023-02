Buurt wordt gek van vrachtwagens: boa's delen prent na prent uit

“Hallo, we zijn bezig met een vrachtwagencontrole. Mag ik binnenkomen?” Zo vriendelijk als een boa van de gemeente Halderberge de controle inleidt, zo onverbiddelijk is hij bij het uitdelen van een prent. 100 + 9 euro administratiekosten moet de trucker aftikken. Eén schrale troost: hij is deze maandag lang niet de enige.

Joris van Duin & René van Hoof Geschreven door

Want ein-de-lijk controleert de overheid op het vrachtwagenverbod in de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. Althans, zo ervaren de bewoners dat. Of het nou ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat is: al jarenlang worden ze naar eigen zeggen wakker getrild door de zoveelste tientonner die langsscheurt. En dat terwijl vrachtwagens die Bosschenhoofd niet als bestemming hebben, hier helemaal niet mogen rijden. En toch rijden chauffeurs massaal over de weg. Elke dag tussen de 300 en 350, becijferde de gemeente Halderberge eens. De Pastoor van Breugelstraat is populair, omdat de weg de A17 met de A58 verbindt: een sluiproute dus, die korter is dan het volgen van de geijkte paden.

“Het is levensgevaarlijk in deze straat."

“Zoveel vrachtverkeer is een probleem hier in het dorp”, zegt inwoner Louis van Peer. “Het is levensgevaarlijk in deze straat. Dus ik vind het prachtig dat ze nu controleren.” Dat het hier echt een komen van gaan is van vrachtwagencombinaties, blijkt wel tijdens de controle zelf. Terwijl boa Ralf Boomaars met een chauffeur spreekt, rijdt de ene na de andere truck ongemoeid voorbij. Zij hebben mazzel: er zijn niet genoeg handjes om iedereen te controleren.

"We gaan ervanuit dat de overlast hierdoor minder wordt.”

Met het resultaat aan het einde van de ochtend, is boa Boomaars tevreden. Van de 20 vrachtwagens, hoorden er 18 hier niet te rijden. Slechts 2 reden er legaal en hadden Bosschenhoofd daadwerkelijk als bestemming. Ook verkeerswethouder Thomas Melisse neemt een kijkje. “We hopen dat chauffeurs met deze controles inzien dat ze hier niet mogen rijden.” Het is hem menens, nadat bewoners er al tijden over aan de bel trokken. “Veiligheid en leefbaarheid hangt hier samen met verkeer. We gaan ervanuit dat de overlast hierdoor minder wordt”, stelt Melisse.

“Ik ben er blij mee en denk dat het helpt.”