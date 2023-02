Snelheidsduivel racet over vluchtstrook A58 en crasht, weg urenlang dicht

Een automobilist is maandagavond rond halftien gecrasht op de A58 bij Tilburg. Toen agenten aankwamen bij de plaats van het ongeluk, zagen ze een zwaar beschadigde Mercedes tegen de linker vangrail staan.

Meerdere getuigen verklaarden dat de bestuurder van de Mercedes met zeer hoge snelheid over de vluchtstrook inhaalde en dat die vervolgens de macht over het stuur verloor en crashte.

Rondvliegende brokstukken

Uit een speekseltest die de 51-jarige bestuurder uit België moest ondergaan, blijkt dat hij op het moment van de aanrijding onder invloed van drugs was. Hij is aangehouden. De auto is voor onderzoek in beslag genomen. De weg was urenlang afgesloten vanwege onderzoek en reparatiewerkzaamheden.

Bij de crash raakte niemand gewond. Wel liep een aantal auto's schade op vanwege rondvliegende brokstukken.

Dashcambeelden

De politie vraagt getuigen zich te melden. "Mogelijk hebben zij iets opvallends gezien voorafgaand aan het ongeluk. Dashcambeelden zijn ook welkom."