Korfbalveld dwars over voetbalveld was niet zo slim, geeft gemeente toe

De gemeente Oss gaat een net aangelegd korfbalveld verplaatsen. Het nieuwe korfbalveld ligt nu dwars over het voetbalveld dat er al lag, tot woede van buurtbewoners. "Inmiddels is het plan aangepast. Het nieuwe kortbalveld wordt nu naast het voetbalveld aangelegd. Dat voetbalveld blijft op de huidige plaats liggen. Allebei de velden worden van kunstgras," zo laat de gemeente weten.

Het korfbalveld is er gekomen nadat twee kinderen een brief stuurden naar de gemeente. "Daarmee zijn we aan de slag gegaan. Achteraf kun je vaststellen dat we dit iets te voortvarend hebben gedaan. Een paar buurtbewoners was hier niet zo blij mee", zegt de gemeentewoordvoerder. Dus worden de plannen nu aangepast.

Hoeveel het huidige veld gekost heeft en hoeveel het gaat kosten om het veld weer te verleggen, kan de gemeente nog niet zeggen. Ook kon niet direct uitgelegd worden waarom ervoor gekozen is om het veld nu dwars over het voetbalveld aan de Spieakker aan te leggen.