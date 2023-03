Jack gaat na zwaar ongeluk net als filmheld Rocky de trap op rennen

Na een zwaar auto-ongeluk in 2019 lag het leven van Jack de Koning compleet aan diggelen. De robuuste jongerenwerker uit Breda brak op vier plaatsen zijn rug en moest opnieuw leren lopen. Maar na drie jaar keihard revalideren, komt zijn droom nu uit. Jack rent binnenkort net als bokser Rocky de trappen op van het kunstmuseum in Philadelphia. Geheel in de stijl van zijn idool, filmster Sylvester Stallone.

Jack de Koning herinnert zich niets meer van het eenzijdige auto-ongeluk dat hij op 28 oktober 2019 in Rijsbergen had. Hij kreeg een epileptische aanval achter het stuur en botste hard tegen een boom. "Ik brak mijn nek, pols, enkel en ook nog eens mijn rug op vier plaatsen", zo vertelt hij. "Dat hakte er emotioneel best stevig in toen de dokter de opgelopen schade vertelde. Ik moest bijvoorbeeld helemaal opnieuw leren lopen."

"Ik ben al jaren fan van Rocky en een fragment uit deze film werd al vrij snel na het ongeluk een inspiratiebron voor mij", zo vertelt Jack. "Het allermooiste moment is dat Rocky als kampioen door de straten van Philadelphia rent en wordt toegejuicht als een held. Uiteindelijk loopt hij met zijn armen in de lucht een grote trap op waar hij zich bovenaan omdraait en de legendarische woorden 'I dit it' roept."

"Deze clip heb ik honderden keren via YouTube afgespeeld op mijn televisie", zo vervolgt De Koning. "Vaak 's-avonds als ik alleen thuis was en dan met het geluid keihard over de boxen. Het mooiste is de versie met het muzieknummer 'Eye of the tiger'. Ook tijdens mijn revalidatie, ik train zeven keer per week, heb ik dat vele malen geluisterd."

Hoewel hij in het begin niet eens kon lopen, werd de clip uit de Amerikaanse kaskraker een droom en later ook een doel voor Jack de Koning. Waar Rocky in 1976 als kansloze, derderangs bokser de heersende kampioen verslaat, wil de Bredanaar in 2023 op vrijwel eenzelfde manier zijn ellende achter zich laten. Binnenkort vertrekt hij dan ook naar Philadelphia.